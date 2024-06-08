Україна U-23 – Панама U-23 2:0

Голи: Волошин, 62, Ярмолюк, 66.

Олімпійська збірна України продовжує участь у товариському турнірі Моріса Ревелло. Змагання у Франції є частиною підготовки підопічних Руслана Ротаня до Олімпійських ігор-2024, пише 24 Канал.

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Ротаня не зупинити

Старт видався для "синьо-жовтих" дуже вдалим. Українці насухо переграли Індонезію (3:0) та Італію (4:0). Третім нашим опонентом стала збірна Панами. Ротань застосував певну ротацію.

Коуч залишив на лаві запасних Сікана, Ярмолюка, Батагова, Салюка та Хланя. Втім це не завадило Україні знову без проблем здолати суперника. Обидва голи матчу відбулись в середині другого тайму.

Спочатку Волошин відкрив рахунок, скориставшись скидкою Михайленка. А пізніше панамців добив Ярмолюк, який вийшов на заміну. Хавбек Брентфорда обікрав воротаря та спокійно закотив м'яч у порожні ворота.

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Таким чином, наша команда закріпилась на першому місці у групі В. Для виходу у фінал Україні достатньо дочекатися осічки від Японії або ж в останньому матчі групи проти цієї команди зіграти внічию. Бій із "самураями" відбудеться у понеділок, 10 червня.