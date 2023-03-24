Вирвана перемога на останніх митях: збірна України без головного тренера здолала Данію – відео

Молодіжна збірна України U-21 продовжує підготовку до майбутнього молодіжного Євро-2023. На шляху "синьо-жовтих" стала збірна, яка зупинилась за крок до того, аби потрапити на континетальний турнір.

Україна U-21 – Данія U-21 3:2

Голи: Брагару, 22, Очеретко, 68, Сікан, 90+4 – Хансен, 47, Чергорд, 85

Молодіжна збірна України у товариському матчі зійшлася з юнацькою збірної Данії. Не дивлячись, що на тренерському містку не було головного тренера команди Руслана Ротаня, "синьо-жовтим" все ж вдалось розчарувати свого опонента, та от в компенсований арбітром час, пише 24 Канал.

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Продемонстрували характер

У поєдинку з данцями молодіжною збірною України керували Василь Кардаш та Олександр Мелащенко, в той момент як Руслан Ротань був зайнятий спарингом головної команди країни з Брентфордом. На юних українців чекав складний та гольовий поєдинок, в якому команди до кінця не хотіли поступатися одна одній.

збірна Данії зупинилась за крок до того, аби потрапити на Євро-2023. "Багряна гвардія" у серії пенальті поступилася збірній Хорватії у останньому раунді плей-офф.

Першими у матчі забили саме "синьо-жовті" та ще й у досить гарному стилі. На 22-ій хвилині красивий асист на свій рахунок записав Олександр Драмбаєв, який у карному майданчику данців п'ятою скинув м'яч своєму партнеру по команді. Максим Брагару ж у свою чергу ще прекраснішим ударом без шансів для голкіпера відправив шкіряного у дальню "дев'ятку" воріт, 1:0.

Перший тайм так і залишився скупим на голи, а от в другій половині матчу команди діяли розкутіше. В дебюті другого тайму, а саме на 47-ій хвилині данці зрівняли рахунок після прострільної передачі, яка пройшла повз весь карний майданчик. Українські захисники зіграли не найобачнішим чином, що і дозволило Мадсу Хансену забити гол, 1:1.

"Синьо-жовті" жадали перемоги у даному поєдинку, що спершу продемонстрували на 68-ій хвилині матчу. Неймовірний удар з метрів 35 вийшов у Олега Очеретка, який потужним пострілом не надав шансу голкіперу збірної Данії врятувати свою команду, 2:1.

Та напевне такої ж непоступливої позиції, як українці були і данці. Під завісу зустрічі "багряна гвардія" знову змогла вирівняти ваги матчу. Збірна Данії отримала нагоду пробити одинадцятиметровий удар після вкидання з аута. Український захисник скоїв непотрібний фол, що і надало нагоду данцям наздогнати Україну. Кирило Фесюе вгадав сторону, куди полетів м'яч, проте Маурітс Чергорд своїм шансом скористався без проблем, 2:2.

"Багряній гвардії" вже могло здатися, що вони врятували хоча б нічию у поєдинку, проте на 90+4 хвилині матчу збірна України вдруге продемонструвала свою жагу до перемоги. Джокером поєдинку став ніхто інший як Данило Сікан, який виявився першим на добиванні, та спрямував м'яч у ворота, які захищались тільки данські фулбеки, 3:2.

Україна виборола перемогу на останніх хвилинах та готується до чергового контрольного поєдинку. Наступного разу "синьо-жовті" зійдуться у зустрічі зі збірною Італії U-21, а саме 27-го березня.

ВІдеоогляд матчу Україна – Данія: