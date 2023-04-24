В Англії забили гол через пів поля після фатальної помилки голкіпера: курйозне відео

Поєдинок Першої ліги Англії між Уіком та Лінкольном запам'ятався курйозним та водночас красивим взяттям воріт.Голкіпер господарів грубо помилився та приніс гол супернику.

Лінкольн повів у рахунку вже на 7-й хвилині зустрічі завдяки точному удару Ділана Даффі. Мінімальний рахунок на табло протримався до 71-ї хвилини, тоді голкіпер господарів зробив справжній подарунок для суперника, пише 24 Канал.

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Епічне взяття воріт

Воротар Уіком Стриєк вибив м'яч на частину поля гостей, але зробив це прямо у ноги футболіста Лінкольна Лассе Соренсена. Той довго не роздумуючи пробив по воротах господарів, адже воротар не встиг повернутись на лінію воріт.

Для 23-річного півзахисника із Данії цей гол став лише другим у 48 зіграних матчах в усіх турнірах у поточному сезоні. Також у його активі один асист.

Голкіпер у цьому епізоді став подвійним невдахою. Адже грубо помилився та ще й біжучи до власних володінь курйозно впав.

Лінкольн епічно подвоїв свою перевагу 0:2, але не без допомоги суперника. Поєдинок так і закінчився з цифрами на табло 0:2 на користь гостей.

Лінкольн після 43-х зіграних поєдинків йде на 10-му місці у турнірній таблиці Першої ліги Англії, маючи у своєму активі 59 очок.

Уіком із 68 балами йде на позицію вище – 9-та сходинка, але їх перевага складає аж 9 пунктів.

Відеоогляд матчу (гол зі своєї частини поля з 1:36)