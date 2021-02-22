Збірна України розгромила Угорщину та виграла групу у відборі на Євробаскет-2022

Джерело:24 канал
Збірна України успішно завершила відбір на Євробаскет-2022. В останньому матчі відбору 22 лютого Україна розгромила Угорщину та виграла свою групу.
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"Синьо-жовті" не відразу взялися за справу і тільки з різницею +4 виграли першу чверть. Підопічні Айнарса Багатскіса наростили темп у другій 10-хвилинці.
На велику перерву збірна України йшла з перевагою в +18. Справжній розгром наша команда влаштувала після перерви. Українці виграли третю чверть з різницею у 16 очок.
У підсумку наша збірна втримала потрібну перевагу та перемогла з різницею +35.Таким чином збірна України посіла перше місце в групі F. Слідом фінішували Словенія та Угорщина. Австрія програла всі 6 матчів та посіла останнє місце.