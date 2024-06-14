Друга битва групи "А": де дивитись матч Угорщина – Швейцарія на Євро-2024

У суботу, 15 червня, відбудуться три матчі чемпіонату Європи-2024 з футболу. Поєдинок між Угорщиною та Швейцарією відкриє програму другого ігрового дня турніру у Німеччині.

Цей матч закриє програму першого туру групового раунду для групи "А", де також виступають Німеччина та Шотландія. Зустріч між Угорщиною та Швейцарією відбудеться на арені "Рейн Енергі Штадіон" у Кельні, інформує 24 Канал.

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Хто покаже матч Угорщина – Швейцарія

Поєдинок розсудить словенська бригада арбітрів на чолі із 44-річним Славко Вінчічем, який лише 1 червня отримав призначення від УЄФА на фінал Ліги чемпіонів-2024 між мадридським Реалом та дортмундською Боруссією.

Саме у протистояннях із Швейцарією угорці провели одну із найбільших кількостей матчів. У своїй історії Угорщина 46 разів грала проти "червоних хрестів". У 30 поєдинках перемогу святкувала угорська збірна. Натомість швейцарці святкували успіх лише в 11 матчах. Ще 5 зустрічей закінчували мировою.

Востаннє ці збірні грали між собою у кваліфікації ЧС-2014/2015. У двох цих зустрічах тріумфували швейцарці – 2:3 та 5:2 у другому протистоянні. Угорщина ж востаннє перегравала цього суперника у товариському матчі далекого сезону-1998/1999. Тоді та гра закінчилась із рахунком 2:0.

Другий матч групи "А" Угорщина – Швейцарія розпочнеться 15 червня о 16:00 (за Києвом).

Українські уболівальники зможуть переглянути поєдинок на платформі MEGOGO, яка покаже усі без виключення поєдинки Євро-2024 з футболу. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Також цей матч потрапив у список 22-х поєдинків Євро-2024, які покажуть по місцевих телеканалах Суспільного.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Угорщина – Швейцарія. Також буде опублікований результат матчу із найнебезпечнішими моментами та голами зустрічі.