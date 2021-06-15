Португалія дотисла Угорщину на Євро-2020 завдяки безглуздому голу та дублю Роналду: відео

У матчі групи F у вівторок, 15 червня, між збірними Угорщини та Португалії на Євро-2020, перемогу здобули чинні чемпіони Європи. Перемогу португальці здобули наприкінці матчу.

Угорщина – Португалія 0:3

Голи: Геррейро, 84, Роналду, 86 (пен), 90+2

Португалія на цей матч виходила у статусі чемпіона Європи. Тож матчем проти Угорщини починала свій захист титулу. Цікаво те, що ці команди були в одній групі на Євро-2016, і тоді гра закінчилася з рахунком 3:3.

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Португалія ж одразу кинулася на ворота суперника. Але й угорці не відсиджувалися в захисті, час від часу турбуючи Патрісіу своїми ударами.

У португальців свої спроби в першому таймі не реалізували Діогу Жота та Кріштіану Роналду. При цьому Роналду в першому випадку не зумів як слід дістатися до м'яча, а в другому – пробив вище, коли перед ним були вже порожні ворота. Тож на перерву команди пішли з нулями на табло.

У другому таймі португальці і надалі билися об "стіну" угорського захисту. І дещо потерпали від контратак суперників.

Саме угорці першими в цьому матчі відправили м'яч у ворота суперників – відзначився Шен. Але арбітр гол не зарахував через офсайд.

Всі три голи в матчі було забито в останні десять хвилин гри (включно з компенсованим арбітром час). І почав розгром угорців Геррейро. А відзначитися йому вдалося завдяки рикошету, після якого м'яч полетів у кут воріт.

Відео голу Геррейро

Зірковий час Роналду для рекордів

Для Роналду цей чемпіонат Європи став п'яти за рахунком, що є рекордом. І в цьому матчі він відзначився дублем.

Перший гол Роналду забив ударом з пенальті, коли у штрафному збили Рафу Сілву. Цей гол став для Роналду десятим на чемпіонатах Європи. І за цим показником він вийшов на перше місце.

Відео першого голу Роналду

А одразу після цього Роналду забив і свій 11-й гол на чемпіонатах Європи. Вже у компенсований арбітром час він обігрався в стінку зі своїми партнерами, після чого опинився перед голкіпером. Обігравши його, Роналду відправив м'яч вже у порожні ворота.

Відео другого голу Роналду

Португалія стартує на євро-2020 хоч і з розгромної, але складної перемоги. Надалі на них очікують матчі проти Німеччини та Франції. З цими ж суперниками позмагається і збірна Угорщини за вихід з групи.