Франція йде за трофеєм Євро-2020: прогноз на матч проти Угорщини

У суботу, 19 червня, угорська збірна зіграє проти фаворита групи Франції у рамках 2 туру Євро-2020. Букмекери зробили прогноз на протистояння.

Угорщина – Франція: перед матчем аутсайдера та фаворита

У першому турі Угорщина з розгромним рахунком програла Португалії (0:3). Хоча першими рахунок у матчі відкрили угорці. Але суддя скасував взяття воріт через офсайд. Угорщина вдруге поспіль грає у фінальній стадії чемпіонату Європи. Найкращий результат на Євро у виконанні угорської збірної – третє місце у 1964 році.

Оце так Дякую за перемогу, я поставив 50 гривень, – Сидорчук про коментарі фанатів після матчу Євро-2020

Французи – фаворити турніру. Однак перша гра проти Німеччини давала не так легко. Суперник надійно захищався та вдало перекривав лідерів команди Антуана Грізманна та Кіліана Мбаппе. Але зі сторони було видно, що французька збірна не грала на усі 100%. Не було тієї швидкості, яку ми звикли бачити у матчах цієї команди. Все це можна списати на дебютну гру. У підсумку – 1:0 мінімальна перемога команди Дідьє Дешама.

Для французької збірної це десятий чемпіонат Європи в історії і восьмий поспіль. Востаннє фінальна стадія Євро відбулася без французів 1988 року. Французи двічі ставали чемпіонами Європи – у 1984 та 2000 роках.

Історія протистоянь

За усю історію команди зіграли між собою аж 22 матчі, у яких 12 разів несподівано тріумфували угорці, а у 8 зустрічах перемогу святкували французи. Востаннє збірні зустрічалися у далекому 2005 році у контрольному матчі, тоді перемогу святкувала команда Франції (2:1). А найрезультативніший матч в історії датований 1927 роком і в тому поєдинку Угорщина знищила своїх суперників 13:1.

Прогноз від Favbet

Матч 2-го туру Угорщина – Франція відбудеться 19 червня о 16:00.

Угорщина – андердог цього протистояння. На звитягу угорців можна зробити ставку та серйозно збагатитись – коефіцієнт 12,50. Успіх французької команди, який гарантує їй вихід у плей-офф Євро-2020 – 1,32 Нічия у цій зустрічі оцінена у 5,30.

Швидше за все, що обидві команди не зможуть потішити своїх уболівальників голами. Обидві не заб'ють – 1,58. Пенальті на цьому чемпіонаті Європи набуває популярності. Арбітри все частіше починають вказувати на 11 метрів. Але не у цьому матчі. Пенальті не буде – 1,37.

Ймовірно, що поєдинок завершиться із рахунком 0:2 на користь команди Дешама –. Мінімальна звитяга господарів матчу –

На Євро-2020 команди не видають щедрих на голи перших таймів. Тому друга 45-хвилинка повинна бути більш результативна – 2,05. Найкращі шанси на голи у зустрічі віддають Мбаппе та Грізманну – 1,90 та 2,10. На голи Неманьї Николича та Адама Салаї стоять найкращі коефіцієнти у складі Угорщини – на обох по 5,50.