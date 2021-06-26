Данія розгромила Уельс та вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020: відео

Збірна Данії стала першим чвертьфіналістом Євро-2020. В суботу, 26 червня, данці перемогли збірну Уельсу завдяки дублю Дольберга та голам Мехле і Брейтвейта.

Уельс – Данія 0:4

Голи: Дольберг, 27, 48, Мехле, 88, Брейтвейт, 90+4

Вилучення: Вілсон, 90 (Уельс)

Данія та Уельс вийшли в плей-офф як команди, які посіли другі місця в своїх групах.

Данія вийшла в плей-офф, програвши два перші матчі на груповому етапі. Але в третьому матчі розгромили росіян та вийшли в 1/8 фіналу.

Напередодні матчу розташування збірної Данії відвідав Крістіан Еріксен, який переніс операцію на серці.

Як це було Данія забила перший гол плей-офф Євро-2020: відео шаленого удару Дольберга у ворота Уельсу

Збірна Уельсу краще розпочала гру, мало не одразу створивши гольовий момент. Гарет Бейл вийшов на ударну позицію та потужно пробив. Але м'яч пролетів в лічених сантиметрах від штанги.

Данці витримали стартовий натиск суперників, після чого перевели гру в середину поля. На той час валлійці зуміли сім разів пробити по воротах суперника. Але в площину летів лише один з них. У данців влучних ударів не було. До середини першого тайму.

Саме коли минула половина першого тайму, данцям вдалося відкрити рахунок. Дамсгорд отримав розрізний пас, розвернув навколо себе суперників, після чого віддав пас на Дольберга. Нападник зробив декілька кроків до штрафної, після чого потужно пробив. Ворд не зумів дотягнутися до м'яча.

Відео першого голу Дольберга

Пропущений гол спантеличив збірну Уельсу. А данці кинулися забивати ще. Але в першому таймі цього зробити не вдалося. Одного разу Дольберг влучив у штангу.

Зате другий тайм почався з ще одного голу у ворота збірної Уельсу. Швидка атака закінчилася тим, що Вільямс вибив м'яч зі штрафного, але точно на ногу Дольберга. Форвард такою нагодою скористався сповна.

Відео другого голу Дольберга

Такий рахунок матчу цілком влаштовував данців. Натомість збірній Уельсу мало що вдавалося попереду. Тож данці були ближчими до того, щоб втретє забити, аніж валлійці до того, щоб скоротити відставання. При цьому наприкінці матчу данці тричі пробивали по воротах за одну атаку. Але стійка врятувала Уельс.

Та все ж третій гол таки влетів. Мехле у штрафному ефектно обіграв суперника та пробив у верхній кут воріт.

Відео голу Мехле

Закінчилася гра для Уельсу вилученням – Вілсон грубо збив Мехле, за що отримав пряму червону картку.

Вже у компенсований арбітром час Брейтвейт забив гол. Була підозра на офсайд. Але після довгої паузи та допомоги VAR арбітр таки його зарахував.

Відео голу Брейтвейта

Данія розгромно перемагає та виходить у чвертьфінал Євро-2020. Там вона зіграє з переможцем пари Нідерланди – Чехія.