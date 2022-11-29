Англійське вбивство за дві хвилини: як Решфорд вразив ворота Уельса зі штрафного – відео

Підопічні Гарета Саутгейта забили два швидких голи на початку другого тайму. Ці точні удари гарантують команді вихід в плей-офф.

У групі В на чемпіонаті світу проходять матчі 3 туру. В одному з поєдинків Англія протистоїть Уельсу, пише 24 канал. Для виходу з групи підопічним Саутгейта достатньо нічиєї.

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Перший тайм пройшов без серйозних моментів, але на початку другого тайму "три леви" вийшли вперед. Фаворити отримали право на штрафний біля чужого карного майданчика і Решфорд влучно поцілив під стійку.

ВІдео голу Решфорда:

Ба більше, вже за хвилину англійці забили вдруге. Кейн перехопив у Девіса м'яч біля майданчика і прострілив на набігаючого Фодена. Гравця МанСіті не встигли накрити і той без проблем пробив Уорда.

Відео голу Фодена:

Нагадаємо, що в разі перемоги Англія гарантовано посяде перше місце в групі. В такому випадку підопічні Саутгейта в 1/8 фіналу зіграють із Сенегалом.