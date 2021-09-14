Удар Ястремської потрапив у топ-10 найкращих моментів US Open: відео

US Open представив топ-10 віннерсів турніру. Даяна Ястремська виявилася єдиною представницею WTA в рейтингу.

Українку відзначили за видовищний удар крізь сітку в матчі першого раунду проти Анжелік Кербер.

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Топ-10 найкращих моментів US Open-2021

Ястремська дійшла до 1/4 фіналу US Open