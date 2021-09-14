Удар Ястремської потрапив у топ-10 найкращих моментів US Open: відео

14 вересня 2021 , 10:50
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Джерело:

ютуб-канал US Open

US Open представив топ-10 віннерсів турніру. Даяна Ястремська виявилася єдиною представницею WTA в рейтингу.

Українку відзначили за видовищний удар крізь сітку в матчі першого раунду проти Анжелік Кербер.

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Топ-10 найкращих моментів US Open-2021

Ястремська дійшла до 1/4 фіналу US Open

  • Даяна Ястремська завершила свої виступи на US Open. Українська тенісистка програла у півфіналі парного розряду в міксті разом з австралыйцем П'юрселлом.
  • Тенісисти провели на корті 1 годину 26 хвилин. Саме цього часу вистачило Олмос та Аревало, щоб у трьох сетах вибити українсько-австралійський дует.
  • Ястремська була останньою українською тенісисткою, яка залишилась на цьому турнірі.
Автор: Юрій Семенюк