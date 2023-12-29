Під час масованого обстрілу Львова загинув баскетболіст Віктор Кобзистий: що про нього відомо

У ніч на 29 грудня ворог завдав нового масштабного удару по Україні. Ворожі цілі дістались Львова, де забрали життя колишнього спортсмена.

29 грудня ворог вчергове довів, що є справжнім терористом. Росія випустила по Україні 158 повітряних цілей, 114 із яких збили українські захисники неба.

До теми "Коли вже здохне це зло": олімпійська призерка емоційно відреагувала на обстріл України

Окупанти забрали життя баскетболіста

Однак влучання наробили чимало біди по усій Україні. Ворожі цілі дістались Львова, де, на жаль, через обстріл загинув український баскетболіст, майстер спорту України міжнародного класу Bіктор Кобзистий.

Першим жахливу звістку повідомив начальник управління спорту Львівської міськради Антон Нікулін.

Cьогодні під час підступного обстрілу рашистскими ракетами нашого міста загинув Bіктор Кобзистий – український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу. Співчуття близьким та рідним,

– написав Нікулін на своїй сторінці у фейсбуці.



Загинув Віктор Кобзистий / Фото з фейсбуку Антона Нікуліна

Що відомо про Віктора Кобзистого

Віктор Кобзистий – колишній баскетболіст, тренер та майстер спорту України міжнародного класу. Був чемпіоном та призером всеукраїнських змагань.

У ранньому віці отримав визнання. Кобзистого називали найкращим 17-річним баскетболістом країни.

За свою професійну кар'єру пограв за цілий ряд клубів: Нафтохім, Самара, ЦСКА-Ріко, Азовмаш, Будівельник, Дніпро, Ямболгаз.

Пограв за збірну України на Євро 2001 та 2005. Влітку 2011-го закінчив кар'єру професійного баскетболіста.

Після чого розпочав тренерську кар'єру. Почав працювати асистентом головного тренера київського Будівельника, а у 2014-му очолив дніпродзержинський ДніпроАЗОТа.

Обстріл Львова: головне на 29 грудня