Наприкінці першого тайму арбітр опинився в епіцентрі боротьби за м'яч. Освальдо Алонсо в підкаті намагався до нього дотягнутися. біг на нього і гравець гостей Кім Мун-Хван.

Саме південнокорейський футболіст спочатку збив арбітра, після чого той вправ через підкат ззаду у виконанні Алонсо.

Матч одразу було призупинено. Попри таке зіткнення, ніхто не отримав ушкодження, і через деякий час гру було відновлено.

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Варто додати, що саме Алонсо в цьому матчі допоміг Міннесоті уникнути поразки, вдало зігравши на добиванні після удару зі штрафного. Перед тим господарі поля пропустили в першому таймі після удару зі штрафного. Аранго пробив крізь стінку з гравців, а голкіпер Міллер пропустив м'яч поміж рук під собою.

Відеоогляд матчу Міннесота – Лос-Анджелес