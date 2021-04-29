Учасників Олімпіади в Токіо будуть тестувати на коронавірус щодня

Усіх спортсменів на Олімпійських іграх-2020 у Токіо будуть щодня перевіряти на COVID-19 у рамках заходів протидії коронавірусу.

Організатори посилили правила під час Олімпіади

Відповідні заходи підтвердили організатори перенесених Олімпійських і Паралімпійських ігор у Токіо-2020.

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Щоденне тестування слини у спортсменів і всіх, хто перебуває поруч з учасниками, мінімізує ризик невиявлених позитивних випадків, які можуть передавати вірус,

– йдеться у заяві організаторів Ігор.

Організатори Олімпіади вважають, що тестування спортсменів забезпечить безпеку під час Ігор у Токіо.

"Ми впевнені, що дотримання цих правил забезпечить безпеку спортсменів, офіційних осіб Ігор і глядачів, а також жителів Токіо, інших місць проведення змагань і Японії", – наголошено в комюніке.

Окрім того, опубліковано нову редакцію правил під час Ігор, які суворіші за попередній варіант:

учасники Олімпіади повинні пройти два тести на COVID-19 протягом 96 годин перед вильотом до Японії;

офіційні особи, тренери та ЗМІ будуть проходити тестування щодня протягом трьох днів після їхнього прибуття до Японії;

спортсмени з позитивним результатом тесту не будуть допущені до участі в Іграх;

учасники, які не є спортсменами, повинні перебувати на карантині в місцях проживання протягом трьох днів після прибуття до Японії;

спортсмени зможуть тренуватися, якщо у них щодня буде негативний результат тесту або "буде вищий рівень контролю з боку Токіо 2020";

ті, хто має "тривалий контакт (протягом 15 хвилин або більше) з людиною, що має підтверджений позитивний результат тесту на COVID-19, в межах одного метра, без носіння маски", будуть вважатися близькими контактами;

спортсмени, які вступили в тісний контакт з людиною з позитивним діагнозом COVID-19, будуть допущені до участі тільки після того, як вони самі зроблять тест і результат виявиться негативним;

учасники зможуть їсти тільки в спеціально відведених місцях протягом усього періоду Ігор;

учасникам видадуть смартфони, на яких будуть встановлені програми для звітування про стан здоров'я в рамках програми заходів.

Олімпійські ігри відбудуться з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Паралімпійські ігри відбудуться з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.