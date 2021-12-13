Уболівальники Бетіса закидали поле дитячими іграшками: яскраві фото

Бетіс 12 грудня потішив своїх фанатів впевненою перемогою у матчі з Реал Сосьєдад. Перед матчем фанати господарів влаштували благодійну акцію.

Зворушливий момент перед матчем

Фанати Бетіса провели традиційну благодійну акцію. Уболівальники команди закидали футбольне поле дитячими іграшками, які потім віддадуть у фонд, який допомагає дітям.

Оце так Фанати вказали Луческу "тікати" з Динамо після провалу у ЛЧ: фото банеру

Ця акція є щорічною від прихильників іспанського клубу напередодні різдвяних свят. Цього разу таку ініціативу вони провели перед матчем із клубом Реал Сосьєдад.



Акція від фанатів Бетіса / Фото Getty Images

Чудова справа фанатів продовжилась переконливою перемогою від їх улюбленої команди. До 79-ї хвилини господарі довели рахунок до 4:0 та дотримали переконливу звитягу над п'ятою командою чемпіонату.

Бетіс завдяки позитивному результату відірвався від Атлетіко вже на чотири очки. "Зелено-білі" з 33 пунктами замикають трійку лідерів. До Реала, який йде першим, відставання аж у 9 балів.

Реал Сосьєдад йде п'ятим, маючи у своєму активі 29 очок.



Благодійність від уболівальників / Фото twitter.com/RealBetis