Уболівальники Баварії виступили проти спонсорської угоди клубу

26 жовтня 2021 , 17:29
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Джерело:

kicker

Уболівальники мюнхенської Баварії невдоволені співпрацею керівництва клуба з авіакомпанією Qatar Airways. Фани наполягають на припиненні зв'язків.

Спонсор клубу пов’язаний з Катаром

Повідомляється, що 25 листопада вболівальники Баварії на щорічних зборах вимагатимуть клуб припинити спонсорську угоду з Qatar Airways.

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Фанати пояснюють це тим, що Катар неодноразово звинувачують в корупції у спорті, а також масових порушеннях людських прав.

Працюючи з державною компанією, Баварія активно допомагає відвернути увагу від невдоволення місцевого населення та поширення сучасного космополітичного образу країни,
— запевняє Майкл Отт, який є членом Баварії з 2007 року

  • Контракт Баварії з Qatar Airways розрахований до 2023 року. Щороку клубу отримує від спонсорів 10 мільйонів євро.
  • Аби рішення набуло чинності необхідно 75% голосів від усіх членів клубу. 
  • У 2022 році у Катарі відбудеться чемпіонат світу з футболу. 
  • На початку 2021 року Катар втрапив у гучний скандал. Виявилося, що більше ніж 6500 мігрантів померли працюючи над підготовкою до чемпіонату світу з футболу 2022 року.

 

Автор: Дарина Жданович