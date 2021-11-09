Уболівальники Барселони на презентації Хаві скандували образи у сторону ПСЖ: відео

Офіційна презентація Хаві у Барселоні не була ідеальною. Фанати каталонського клубу знайшли можливість висловити своє невдоволення на адресу французького ПСЖ.

Ймовірно, що все через Мессі

8 листопада відбулась офіційна презентація Хаві, який очолив тренерський місток Барселони. Це велике повернення легенди у Каталонію.

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Однак не минуло без курйозів. Фанати, які відвідали презентацію на "Камп Ноу", скандували образливу фразу у сторону французького ПСЖ. На від можна почути слова: "Puta PSG".

Образливі вигуки у сторону ПСЖ: відео

Швидше за все така поведінка уболівальників була викликана переходом зіркового нападника Барселони Ліонеля Мессі у склад ПСЖ. Відзначимо, у що за парижан грає ще один екслідер каталонського клубу Неймар.

Цікаво, що за інформацією El Nacional, Мессі закликає керівництво французької команди оформити трансфер флангового захисника каталонців Жорді Альби. Контракт оборонця з Барселоною розрахований до кінця червня 2024 року. Хоча клуб із Каталонії може відпустити футболіста, щоб трішки розвантажити фінансові проблеми.