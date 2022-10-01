Убивчий нокаут: 25-річний боксер помер після чемпіонського поєдинку

У понеділок, 26 вересня, відбувся боксу в Колумбії, де зустрілися Луїс Кіньонес та Хосе Муньйос. На жаль, бій закінчився прикрим інцидентом.

Кіньонес програв венесуельцю Муньйосу нокаутом у 8-му раунді. Він упав на канвас за 30 секунд до кінця бою, після чого не зміг самостійно піднятись.

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Що сталося з боксером

Боксера винесли з рингу на ношах та доправили до лікарні.

Луїсу зробили операцію з видаленням згустку крові у мозку, перевівши у стан штучної коми. Лікарі діагностували у колумбійця відрив тромбу. На жаль, після 5 днів коми він помер.

Відео нокауту

Суперник Луїса прокоментував смерть боксера.

"Я ніколи не думав, що мрія може перетворитися на справжнє жахіття. Бажання досягти успіху в житті привело нас обох на спільний шлях. Через професію, яку ми з ним обрали, сьогодні ми опинилися у жахливій ситуації, яку було важко уявити.

Протягом останніх днів ти не виходиш з моєї голови, і я думаю про велике майбутнє. Ми були партнерами та друзями по рингу. Завдяки цьому я дізнався, яка ти хороша людина і чудовий боксер", – зазначив Муньйос.

Бій проходив у рамках першого напівсереднього дивізіону – до 63,5 кілограмів.