Уайт перед боєм переважив Повєткіна на 8 кілограмів: відео

У Гібралтарі відбулася офіційна процедура зважування тимчасового чемпіона світу за версією WBC Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО) і британця Ділліана Уайта (27-2, 18 КО).

Повєткін показав на вагах 103,4 кілограми, а Уайт за добу до виходу на ринг важить 112 кілограмів.

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Варто зазначити, що росіянин додав у вазі з моменту першого поєдинку, в той час як Уайт скинув трохи більше 2 кілограмів.

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