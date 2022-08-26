Король повернувся, – Уайлдер, якого повалив Ф'юрі, хоче бою з Усиком

Ще один боксер зажадав бою проти Олександра Усика. Однак пріоритетом для українського боксера є поєдинок за абсолют.

Уайлдер: Майбутнє буде яскравим

Здавалось, що трилогія проти Тайсона Ф'юрі поставила крапку у кар'єрі Деонтея Уайлдера. Однак американець повертається на ринг. За словами скривдженого боксера, він знову вийде на ринг на прохання своїх прихильників.

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Повалений Ф'юрі боксер навіть хоче провести бій проти Олександра Усика, у якого попереду можливий поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу. Звісно, якщо вдасться повернути Тайсона на ринг. Уайлдер назвав свій прихід поверненням короля.

Ви хочете побачити мій бій з Усиком? Так, я теж хочу. Я побіжу з усіма. Майбутнє буде яскравим. Король повернувся. Без мене тут немає жодного хвилювання. Я повернувся на численні прохання. Я сидів і відпочивав удома, насолоджувався часом з моєю. сім'єю,

– заявив Уайлдер.

Нагадаємо, що трилогія проти Ф'юрі закінчилась нокаутом для Деонтея. Уайлдер зламав руку об Тайсона. У попередніх зустрічах проти британця Деонтей програв та розписав мирову.

Бажання бажаннями, але у наступному бою Уайлдер поб'ється проти Роберта Хеленіуса. Поєдинок відбудеться 15 жовтня у Barclays Center у Брукліні.