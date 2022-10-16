Уайлдер нокаутував Хеленіуса в першому раунді та кинув виклик Усику – відео потужного удару

Американський боксер Деонтей Уайлдер переміг фіна Роберта Хеленіуса. І тепер хоче провести бій за звання чемпіона світу у важкій вазі. Серед ймовірних суперників – Олександр Усик.

Уайлдер та Хеленіус провели бій в ніч з 15 на 16 жовтня в Брукліні. Він викликав чималий ажіотаж, але сам бій виявився занадто коротким.

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Ще у першому раунді Хеленіус активно пішов вперед і потрапив у пастку до американця. Уайлдер дозволив супернику підійти занадто близько, а тоді й завдав потужного удару по фіну, який забув про захист. Точний удар правою рукою в обличчя – і Хеленіус одразу опинився на канвасі.

Арбітр зупинив бій, зарахувавши Уайлдеру перемогу нокаутом. Це сталося в першому раунді на 2:57.

Для Уайлдера це був 46 бій на професійному ринзі. І 42 перемога нокаутом.

"Це був чудовий бій, і хто наступний? Я чую чутки про Олександра Усика, але я бачу, що його тут немає. У більшості випадків хлопці, які кажуть, що хочуть бій проти мене, приходять на мої шоу. Я готовий, щоб будь-хто, будь то Енді Руїс чи Усик, виступили проти мене. Деонтей Вайлдер повернувся, ажіотаж в дивізіоні повернувся. Немає важкої ваги без Деонтея Вайлдера, це факт", – заявив боксер після бою.