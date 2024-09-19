“Ви с Амєрікі?”: УАФ підтримала відомий мем з гравцем збірної України

Українська асоціація футболу у соцмережі ТікТок підтримала ремікс на відомий мем. Вона використала його на відео з футболістом збірної України.

У соцмережах завірусилося відео, де ніби-то дід з Курщини спілкується з українськими військовими, сприйнявши їх за американців. У відповідь на це один з них відповів, що вони з Житомира.

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Мем-відео від УАФ

Варто зазначити, що благодійний фонд “Карітас-Спес” спростував інформацію щодо того, що відео було зняте у Курській області. Цей матеріал був знятий у Кривому Розі біля костелу Успіння Пресвятої Діви Марії, куди бенефіціар фонду приходить, щоб поїсти на Соціальній кухні.

У своєму ТікТоці УАФ виклала нарізку відео з Русланом Маліновським і використало для цього символічний звук-пісню, яку зробили зі слів діда про Житомир.

Нарізка з Русланом Маліновським: дивіться відео

Відзначимо, що Руслан Маліновський родом з Житомира.