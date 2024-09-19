В соцсетях завирусилось видео, где якобы дед с Курщины общается с украинскими военными, приняв их за американцев. В ответ на это один из них ответил, что они из Житомира.

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Мем-видео от УАФ

Стоит отметить, что благотворительный фонд “Каритас-Спес” опроверг информацию о том, что видео было снято в Курской области. Этот материал был снят в Кривом Роге возле костела Успения Пресвятой Девы Марии, куда бенефициар фонда приходит, чтобы поесть на Социальной кухне.

В своем ТикТоке УАФ выложила нарезку видео с Русланом Малиновским и использовало для этого символический звук-песню, которую сделали со слов деда о Житомире.

Нарезка с Русланом Малиновским: смотрите видео

Отметим, что Руслан Малиновский родом из Житомира.