Санкції для поплічників Росії: УАФ вимагає покарати іспанський клуб через Зозулю

Українськf асоціація футболу виступила з офіційний зверненням до президента Королівської іспанської футбольної федерації. УАФ вимагає санкцій для ультрасів іспанської команди.

Українська асоціація футболу хоче добитись покарання для фанатів Депортіво. Все через ситуацію, яка нещодавно сталася за участі українського футболіста Романа Зозулі.

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Вимоги УАФ

Інцидент стався в рамках 20-го туру Прімери Дивізіону РФЕФ між Депорітно та Райо Махадаонда (клуб Зозулі). Фанати домашньої команди вигукували образливі фрази, на кшалт: "Путін вас переможе", "Ми за Путіна", "Зозуля – нацист". Вигуки лунали не тільки з фан-сектора Депортіво, але й з уст звичайних вболівальників. Це призвело до зупинки матчу на півтора хвилини.

УАФ закликала Іспанію до радикальних заходів щодо прибічників агресії Росії на території України.

У жовтні 2022 року ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала росію терористичною державою. Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим терористичними, а цю резолюцію, яка також закликає до створення спеціального трибуналу для притягнення режиму до відповідальності за жахливі воєнні злочини, символічно було ухвалено одноголосно саме в Мадриді. Так само вчинила низка парламентів європейських країн, як-от Польщі, Чехії, Естонії,

– йдеться у листі УАФ.

Також Українська асоціація футболу нагадала Іспанії, що вони допомагають Україні з перших днів війни, тому повинні звернути увагу на таку ситуацію.

Весь цивілізований світ розуміє суть процесів і підтримує Україну. Іспанія як країна також підтримує нашу державу з перших днів війни, і ми це дуже цінуємо. Ми доводимо цей випадок до вашого відома з наполегливим проханням провести розслідування та вжити заходів, таких, як дисциплінарні санкції – настільки суворі, наскільки передбачають відповідні положення регламентів,

– йдеться у листі УАФ.

Роман Зозуля не вперше стає жертвою зомбованих іспанців. У 2017-му році Зозуля мав стати гравцем Райо Вальєкано, але фанати команди звинуватили його у нацизмі та вимагали покинути клуб. Згодом, двома роками пізніше, матч Сегунди між Райо та Альбасете було перенесено через нацистські вигуки.

Чому іспанці називають Зозулю нацистом