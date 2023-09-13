УЄФА вперше повернула росіян до офіційних змагань: реакція УАФ

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна-агресорка була відсторонена від міжнародного футболу. Війна досі триває, а в УЄФА вирішили промацати ґрунт та повернути перших росіян до міжнародних матчів.

Почали вони, щоправда, не з футболістів, а з суддівського корпусу. На матч Ліги націй між жіночими збірними Вірменії та Казахстану було призначено російську бригаду арбітринь на чолі з Вєрою Опєйкіною. Ця гра відбудеться 26 вересня.

До теми Вперше після початку війни: російську бригаду арбітрів призначили на матч збірних в Лізі націй

УАФ відреагувала на таке призначення

Українська асоціація футболу не пройшла повз цього жахливого рішення. Вона звернулася до УЄФА з офіційним листом, у якому просить розглянути ситуацію щодо призначення арбітринь із Росії на матч під егідою Європейського футбольного союзу.

"Як відомо, 28 лютого 2022 року Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення про те, що всі російські команди, чи то національні, чи то клубні, будуть відсторонені від участі в змаганнях УЄФА до подальшого повідомлення. Це рішення всі ці півтора року поважали та виконували всі учасники змагань, а його законність успішно доведено в CAS.

Водночас, зважаючи на те, що півтора року офіційні особи з Росії не призначалися на матчі УЄФА, вищезгадане рішення викликає обурення в Україні, де досі щодня відбуваються жорстокі воєнні злочини російської федерації", – йдеться у листі.

УАФ наголосила, що таке рішення суперечить миротворчій позиції УЄФА та чекає реакції від європейської асоціації:

З огляду на це Українська асоціація футболу висловлює свій протест на призначення російської бригади арбітрів на матч жіночої Ліги націй. Аби дотримуватися гуманітарних цінностей та справедливості, притаманних європейській футбольній сім'ї, а також щоб забезпечити послідовність миротворчої позиції УЄФА щодо врегулювання залучення до європейського футболу представників Росії, просимо вас уважно розглянути ситуацію та опрацювати можливість недопуску представників терористичної держави до матчів під егідою УЄФА".

. На початку вересня російський арбітр Сєргєй Карасьов був запрошений на щорічну зустріч футбольних арбітрів у Швейцарії. Це офіційний захід УЄФА для арбітрів, які мають бути включені до списків для роботи на матчах під егідою організації.

Як бачимо, УЄФА поступово починає лобіювати інтереси Росії у футболі, сподіваємося, що їм вистачить розуму одуматися та прийняти єдине правильне рішення.