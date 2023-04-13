Покарання від УАФ: ексгравець Полісся, який штовхнув арбітриню, отримав тривалу дискваліфікацію

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення щодо колишнього футболіста Полісся Вадима Червака. Найближчі пів року він може забути про футбол.

Під час матчу в Першій лізі Полісся – Металург (1:2) гравець господарів поля Вадим Червак не стримав емоції та штовхнув арбітриню Софію Причину. Футболіст встиг попросити вибачення за свою поведінку, але це не врятувало його від покарання.

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За поштовх отримав відсторонення від футболу

КДК УАФ розглянув інцидент за участю Червака та виніс свій вердикт. Колишній гравець Полісся визнав свою провину, а тому отримав відсторонення від участі у змаганнях терміном на 6 місяців. У іншому випадку дискваліфікація могла тривати ще більше.

Повідомляється, що футболіст має право на оскарження даного рішення в Апеляційному комітеті УАФ.

Нагадаємо, що одразу після інциденту Полісся розірвало контракт зі своїм футболістом. Ініціатором цього рішення став президент клубу Геннадій Буткевич, який узгодив його з головним тренером команди Юрієм Калітвінцевим.

Що відомо про Вадима Червака