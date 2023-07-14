З подачі штабу Реброва: УАФ вдруге спробує заграти топ-захисника з АПЛ за збірну України
Українська асоціація футболу повернулася до питання виступів Макса Кілмана за "синьо-жовтих". Гравець останнім часом користується попитом на трансферному ринку Європи.
Фактурного захисника Макса Кілмана планував заграти за збірну України ще Андрій Шевченко. Англієць навіть отримав український паспорт, але оскільки Кілман грав за футзальну збірну Англії, йому ФІФА заборонила захищати синьо-жовті кольори.
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Друга спроба УАФ
Проте УАФ вирішила знову спробувати заграти Кілмана за національну команду України. Цілком ймовірно, що у кваліфікованому центрбеку зацікавлений новий тренерський штаб на чолі із Сергієм Ребровим. Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.
"З того, що я знаю, зараз в УАФ, зокрема в комітеті збірних, знову повернулись до цієї теми.
Я так думаю, що тренерський склад буде трохи вивчати Кілмана як футболіста і паралельно наші функціонери будуть звертатись до футбольних інстанцій, щоб ще раз отримати якесь підтвердження, що Кілман вже все.
Була інформація, що Наполі пропонував Вулверхемптону 35 мільйонів євро за нього. Мені здається, якщо не останній клуб Серії А пропонує за нього 35 мільйонів, то гравець того вартий", – зазначив Співаковський.
Епопея з Кілманом
- Нагадаємо, що Макс Кілман має українське коріння. Його мама народилася у Києві, а тато – в Одесі.
- У 2020 році вперше з'явилася інформація про те, що Кілман хоче грати за збірну України.
- Але через те, що Макс зіграв 25 матчів за футзальну збірну Англії, ФІФА заборонила йому виступати за Україну.
- Зазначимо, що з осені 2020 року трансферна вартість Кілмана зросла з 1,5 мільйона євро до 30 мільйонів.
- У минулому сезоні центральний захисник зіграв 37 матчів за Вулверхемптон в АПЛ.
- "Вовки" відхилили першу пропозиції Наполі в розмірі 35 мільйонів євро. Вулверхемптон сподівається втримати провідного захисника у команді.