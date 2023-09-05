Підтверджено експрезидентом УПЛ: УАФ підробила підпис Колліни у документі на солідну суму – фото

Українська асоціація футболу вирішила зайнятися фальсифакцією. Факт махінації підтвердив експрезидент Української футбольної Прем'єр-ліги.

УАФ підробила підпис П'єрлуїджі Колліни у документі на солідну суму. У корупційних скандалах навколо асоціації з'являється все більше інтригуючих подробиць.

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Одна брехня

5-го вересня відбулося засідання справи про продовження запобіжного заходу генсеку Української асоціації футболу Юрію Запісоцькому. Прокурор надав документи, за якими ніби-то були сплачені кошти кускуратору системи суддівства в елітному українському футболі П’єрулуїджі Колліні. Найцікавіше те, що на паперах фігурував фальшивий підпис іменитого арбітра.

Варто відзначити, що влітку 2015-го року між тодішнім ще Федерації футболу України та італійцем були підписані дві угоди. Перший сторони сформували 18-го червня про продовження контракту. Та от, 1-го липня року була підписана додатковий докумнет, за яком Колліні збільшили зарплатню на 678 тисяч євро. Найцікавіше починається на даному етапі, оскільки підписи на одному та другому папері відрізняються.

Ба більше, на засіданні даний факт підтвердив президент Української футбольної Прем'єр-ліги Володимир Генінсон, який ніби-то підписував документ з боку ФФУ. Генінсон, у свою чергу, заявив, що він ніколи не підписував даний документ, а також підкреслив, що часто бачив підписи Колліни.

До того ж ексочільник заявив, що може підтвердити, що в документі від 1-го липня 2015-го року стоїть підпис не італійського рефері. Слідство дійшло до висновку, що даними діями створено видимість факту заборгованості УАФ перед Колінною. У той ж момент, сторона захисту так і не надала актів приймання-передачі наданих послуг, за які заплатили іменитому арбітру. За підсумками засідання слідчий суддя задовольнила клопотання прокурора і продовжила запобіжний захід Запісоцькому на 60 діб, до 3-го листопада включно.

Підписи / FootballHub