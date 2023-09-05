УАФ подделала подпись Пьерлуиджи Коллины в документе на солидную сумму. В коррупционных скандалах вокруг ассоциации появляется все больше интригующих подробностей.

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Одна ложь

5 сентября состоялось заседание дела о продолжении меры пресечения генсеку Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому. Прокурор предоставил документы, по которым якобы были уплачены средства кускуратору системы судейства в элитном украинском футболе Пьерулуиджи Коллини. Самое интересное, что на бумагах фигурировала фальшивая подпись именитого арбитра.

Стоит отметить, что летом 2015 года между тогдашней еще Федерацией футбола Украины и итальянцем были подписаны два соглашения. Первые стороны сформировали 18 июня о продлении контракта. Но вот, 1 июля года был подписан дополнительный документ, по которому Коллини увеличили зарплату на 678 тысяч евро. Интереснее всего начинается на данном этапе, поскольку подписи на одной и второй бумаге отличаются.

Более того, на заседании данный факт подтвердил президент Украинской футбольной Премьер-лиги Владимир Генинсон, который якобы подписывал документ со стороны ФФУ. Генинсон, в свою очередь, заявил, что он никогда не подписывал этот документ, а также подчеркнул, что часто видел подписи Коллины.

К тому же эксчельник заявил, что может подтвердить, что в документе от 1 июля 2015 года стоит подпись не итальянского рефери. Следствие пришло к выводу, что данными действиями создана видимость факта задолженности УАФ перед Коленной. В то же время сторона защиты так и не предоставила актов приема-передачи оказанных услуг, за которые заплатили именитому арбитру. По итогам заседания следователь судья удовлетворила ходатайство прокурора и продлила меру пресечения Записоцкому на 60 суток, до 3 ноября включительно.

Подписи / FootballHub