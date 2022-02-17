УАФ оголосила про старт продажів на матч Шотландія – Україна: ціна та де купити
Джерело:УАФ
У середу, 16 лютого, стартував продаж квитків на матч плей-офф кваліфікації чемпіонату світу 2022 року між національними збірними Шотландії та України, який відбудеться 24 березня на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго.
Потрібна віза
Щоб потрапити на трибуни, українським любителям футболу доведеться до 1 березня включно придбати спеціальний сертифікат, який пізніше необхідно буде обміняти на квиток.
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Продаж сертифікатів здійснюється тільки у виїзні сектори та виключно на сайті Ticketsbox за номінальною вартістю 25 фунтів стерлінгів (на сьогодні це 955 грн). Одна людина може придбати не більше чотирьох сертифікатів.
Сертифікати можна буде обміняти на реальні квитки в Будинку футболу або замовити їх доставку "Новою поштою". При цьому важливо пам'ятати, що для відвідування Шотландії українцям необхідно мати діючу британську візу.
Україна позмагається за путівку у Катар
- Свій наступний офіційний матч збірна України зіграє проти Шотландії у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться для "синьо-жовтих" на виїзді.
- Якщо підопічні Петракова переможуть шотландців, то проведуть ще одну гру проти переможця зустрічі Уельс – Австрія. Позитивні результати у цих двох матчах дозволять українцям поїхати у фінальну частину, яка відбудеться у Катарі.
- Додамо, що Україна вийшла у плей-офф відбору з другого місця групи. Пряму путівку у Катар здобула у цій групі Франція.