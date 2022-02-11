Матч між збірними Ірландії та України відбудеться 4 червня. Його проведуть в Дубліні на стадіоні "Авіва".

Саме матчем проти Ірландії Україна стартує в Лізі націй цього сезону. А вже 7 червня команда проведе матч проти Шотландії, і він теж буде гостьовим.

Детальніше Календар матчів збірної України з футболу 2022

Одразу після цього на українців очікують два домашні матчі. 11 червня "синьо-жовті" зіграють проти Вірменії, а 14 червня приймуть Ірландію вже на домашньому полі.

Де відбудуться і домашні матчі – поки невідомо. За попередньою інформацією, розглядається варіант з проведенням ігор на "Арені Львів".