Потрібна віза

Щоб потрапити на трибуни, українським любителям футболу доведеться до 1 березня включно придбати спеціальний сертифікат, який пізніше необхідно буде обміняти на квиток.

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Продаж сертифікатів здійснюється тільки у виїзні сектори та виключно на сайті Ticketsbox за номінальною вартістю 25 фунтів стерлінгів (на сьогодні це 955 грн). Одна людина може придбати не більше чотирьох сертифікатів.

Сертифікати можна буде обміняти на реальні квитки в Будинку футболу або замовити їх доставку "Новою поштою". При цьому важливо пам'ятати, що для відвідування Шотландії українцям необхідно мати діючу британську візу.

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