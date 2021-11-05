УАФ оголосила про продовження контракту з авторитетним фахівцем з арбітражу Лучано Лучі

Українська асоціація футболу повідомила про продовження контракту з головою комітету арбітрів Лучано Лучі. Термін угоди поки що невідомий.

Прогрес за роки керівництва італійця

У пресслужбі УАФ наголошують, що під керівництвом Лучано Лучі в українському футболі впроваджено систему VAR, а вітчизняні арбітри регулярно отримують призначення на міжнародні матчі.

До теми ЗМІ розкрили деталі стану Лучану Лучі після моторошної ДТП

Італійський фахівець Лучано Лучі очолює Комітет арбітрів УАФ із 2015 року.

Раніше повідомлялося, що через наслідки ДТП Лучано Лучі покине пост голови комітету арбітрів УАФ. А місце авторитетного фахівця очолить ще один італієць – Нікола Ріццолі.

Що відомо про ДТП за участі Лучано Лучі