УАФ офіційно оголосила про призначення Блохіна і Михайличенка на посаду Маркевича

Виконком Української асоціації футболу ухвалив рішення стосовно формування нового складу Комітету національних збірних команд УАФ. Виконком припинив повноваження голови комітету національних збірних команд Мирона Маркевича на підставі поданої ним заяви про відставку за власним бажанням.

Виконавчий комітет УАФ сформував Комітет національних збірних команд УАФ у наступному складі:

До слова Маркевич не очолить збірну України

Олег Блохін – співголова;

Олексій Михайличенко – співголова;

Олег Протасов – перший заступник;

Анатолій Демяненко – заступник;

члени комітету:

Олександр Петраков;

Віктор Скрипник;

Анатолій Бузнік;

Олексій Таргонський;

Олександр Черкасов;

Сергій Мохник;

Володимир Ковянов.

Чому Маркевич пішов з УАФ?

Мирон Маркевич сподівався очолити збірну України. Після відходу Шевченка йому сказали, що команду очолить Ребров, тому він покинув Комітет національних збірних.

70-річний фахівець ще хоче спробувати свої сили у футболі, тому очікує пропозицій від клубів. Зараз він взяв творчу відпустку та буде детально вивчати кожен варіант, адже не хоче зіпсувати собі кар'єру.