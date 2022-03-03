УАФ надіслала запит про зміну дати матчу Шотландія – Україна

Збірна України у своєму півфіналі плей-офф 24 березня має зіграти у Глазго з командою Шотландії. У разі успіху, на "синьо жовтих" чекає протистояння з переможцем пари Уельс – Австрія.

Матч Шотландія – Україна можуть перенести

Кореспондент Reuters Саймон Еванс повідомив про те, що Українська асоціація футболу попросила перенести матч плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022 Шотландія – Україна.

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На сайті УАФ поки що немає офіційної інформації щодо цього. Українці мали б зустрітися з шотландцями 24 березня у Глазго.

Також 24 березня Росія мала б зіграти проти збірної Польщі. Проте з окупантами грати ніхто не хоче. ФІФА також дотримується думки, що з агресорами грати не варто. Тому збірна Російської Федерації відсторонена від будь-яких турнірів.

Тепер росіяни зможуть змагатися лише в чемпіонатах своєї країни.

Натомість Польща автоматично вийшла у фінал стиків, де зіграє із Чехією чи Швецією. Замінити Росію у стиках могли Словаччина чи Угорщина. Однак у кожної з цих команд вже заплановані матчі, і їхнє скасування призведе до втрат.

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