УАФ евакуює юних гравців: футболісти відправилися до Угорщини, Латвії та інших країн

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, разом із колегами з Угорської футбольної федерації з допомогою уряду Угорщини організовує футбольні табори для команд українських дітей, які постраждали від війни. Деяким гравцям вдалося вже виїхати.

Багато країн погодилися прийняти молодих гравців

Зазначають, що до Угорщини вже виїхали дитячо-юнацькі команди з Києва, Харкова, Полтави та Дніпра. Також триває організація переїзду до спортивних таборів з інших населених пунктів.

Читайте також Де є щось російське – там смерть і небезпека, – Вахтанг Кіпіані про знищений стадіон у Чернігові

Вихованці академії Шахтар виїхали до Хорватії, а юні футболісти Динамо – до Угорщини.

30 гравців віком від шести до 16-ти років відправили до Латвії. У Дауґавпілсі вони будуть навчатися й тренуватися на базі місцевої футбольної школи.

Багатьох хто з них буде розміщено на базах низки футбольних клубів, де зможуть жити та продовжувати тренуватися.

Повідомляється, що за результатами роботи центру формується та направляється гуманітарна допомога в Україну зі Словаччини, Польщі, Іспанії, Угорщини, Словенії та Франції.



Юні гравці тікають від війни / Фото УАФ



Юні гравці тікають від війни / Фото УАФ

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!