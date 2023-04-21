На емоціях титул АПЛ не завойовується, – легендарний Анрі дав пораду Зінченку та Арсеналу

Лондонський Арсенал продовжує боротьбу за чемпіонство в АПЛ. "Каноніри" тримають перевагу над Манчестер Сіті у 4 бали, хоча "містяни" мають гру у запасі.

Хоча у попередньому турі команда Мікеля Артети загубила очки у грі проти Вест Хема, розписавши бойову нічию з "молотобійцями" 2:2. Участь у тому поєдинку не брав Олександр Зінченко. В українця були проблеми з пахом, але Сашко вже повернувся до загальної групи "канонірів".

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Анрі: Останнім часом Арсенал надто емоційний

Легендарний у минулому нападник Арсенала Тієррі Анрі дав пораду лондонському колективу у боротьбі за чемпіонство в АПЛ.

Я із самого початку сезону казав, що на емоціях титул АПЛ не завойовується. Так можна виграти Кубок, Лігу чемпіонів, можливо, навіть чемпіонат світу. Останнім часом Арсенал надто емоційний. Не треба піддаватися емоціям. Варто зберігати спокій,

– заявив Анрі.

Відзначимо, що 21 квітня Арсенал зіграє проти Саутгемптона. Цей матч дасть початок 32-му туру АПЛ-2022/2023. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Що відомо про кар'єру Тьєррі Анрі в Арсеналі