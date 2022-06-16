Абраменко: Я розумію його

Український фристайліст відзначив, що його підтримав лише один спортсмен з Росії – Ілля Буров. Українець та росіянин підіймались на п'єдестал Олімпійських ігор у 2018 і 2022 роках.

До речі Росіяни не мають права говорити, що ми братні народи, – олімпійський чемпіон Абраменко

Великий резонанс викликали світлини з Ігор в Пхьончхані, де Абраменко та Буров обіймалися на п'єдесталі. Вболівальники засуджували представника України, наголошуючи на війні між Росією та Україною.

У Китаї ж трапилась схожа історія, однак ініціатором цих обіймів став саме Буров.

"З одного боку, як спортсмен спортсмена, можу зрозуміти. Що творить твоя держава, ти, може, не підтримуєш, але сказати нічого не можеш. Звісно, важко втратити всі змагання.

З іншого ж боку, якось треба дати зрозуміти, що це ненормально – те, що робить твоя країна, і ви всі разом маєте за це відповідати", – зазначив Олександр.

Єдиний спортсмен, який мені подзвонив, – це Ілля Буров. Росіянин. То я його обійму, то він мене на емоціях. Він дзвонив, я розповідав йому, що відбувається. Він також розуміє це все, але нічого зробити не може. Я розумію його. Напевно, тяжко там щось сказати, те, що треба. Якщо в людини є бажання, то є. Якщо ні, то що я можу зробити,

– заявив Абраменко.

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