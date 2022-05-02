Абраменко: Думаю, що більшість в Росії підтримує те, що відбувається

За словами Абраменка, йому написав лише Ілля Буров. Саме з цим спортсменом вони розділили подіум на Іграх у 2018-му та 2022-му.

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"Ілля Буров єдиний, хто написав мені з російських спортсменів. Він хвилювався, питав чи в безпеці я. Я йому все розповів, показав як все відбувається, що відбувається. Він, звісно, розуміє, йому прикро, але якось виступити він не може, оскільки за це буде у них відповідальність. Не знаю яка саме, але він не може", – сказав Олександр.

Дружина Олександра народилася в Росії. Більшість її рідних проживає саме там. Фристайліст розповів про спілкування з батьками дружини.

Рідні дружини з Росії? У нас всі розуміють, що коїться, підтримують нас. Тому навіть розмов немає про те, що потрібно комусь щось доводити, всі і так розуміють, що відбувається,

– зазначив Абраменко.

Спортсмен дивується, як росіяни свято вірять у путінську пропаганду та ще й підтримують свого президента-диктатора.

"Я так розумію, що в Росії настільки довго була пропаганда, навіть настільки довго людей тримали в страху, що більшість просто боїться називати речі своїми іменами. Але, дійсно, думаю, більшість підтримує те, що відбувається. Тому що дуже багато дивляться телевізор. Також, не розумію, як це можливо взагалі [мати доступ до різних джерел інформації] і говорити, що це все нормально, не розуміти, що коїться", – наголосив фристайліст.

Братські народи України та Росії? Думаю, що люди не мають права так говорити після того, що відбувається зараз між нашими країнами,

– додав спортсмен.

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