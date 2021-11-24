Тьяго більярдним ударом з дальньої відстані шокував Порту: відео голу Ліверпуля

Тьяго Алькантара став автором першого голу Ліверпуля у матчі з Порту. Півзахисник забив та пішов відпочивати на лаву для запасних.

Неймовірної краси гол

Досвідчений 30-річний півзахисник Ліверпуля зробив свою справу. Іспанець відкрив рахунок у матчі п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

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На 52-й хвилині Ліверпуль отримав право на штрафний, але подача у воротарський майданчик не принесла загрози. Футболісти Порту легко відбились, але на цьому атака не завершилась. М'яч відлетів прямо під удар Алькантари, який більярдним ударом відправив м'яч прямісінько у кут воріт – 1:0.

Автор першого взяття воріт відіграв ще 11 хвилин та пішов відпочивати на лаву для запасних. Для нього це перший гол у сезоні-2021/2022 у 9 матчах в усіх турнірах.

Після забитого англійський клуб подвоїв перевагу завдяки майстерності Салаха.

Підопічні Юргена Клоппа не знають смаку поразок у Лізі чемпіонів – 5 матчів та 5 перемог. "мерсісайдці" лідирують у групі В. Порту, яке постраждало від англійців, йде третім, маючи у своєму активі 5 балів.

Як Алькантара відкрив рахунок у матчі: відео голу