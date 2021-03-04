Тварь ти, бл**ь, – Меркушина показала хейт від вболівальників після гонки

Жіноча збірна України з біатлону потрапила у не надто приємну ситуацію під час естафети на етапі кубка світу. А вже після цього біатлоністкам "дісталося" і від вболівальників.

Що сталося

На етапі кубка світу з біатлону у чеському Нове-Мєсто у четвер, 4 лютого, відбулася жіноча естафета. Під час передачі естафети від Юлії Джими до Анастасії Меркушиної, Україна могла отримати дискваліфікацію. Все через те, що стюарди вирішили, що естафета була передана не в рамках необхідного коридору. І до кінця гонки українки їхали з відповідною позначкою про можливу дискваліфікацію.

Попри це, українки показали четвертий результат. Сама Меркушина "заробила" коло штрафу.

Детальніше Збірній України після дискваліфікації повернули 4 місце в естафеті, Швеція здобула перемогу

Після фінішу Україні спочатку зарахували четвертий результат. Потім нашу команду дискваліфікували. Але після подачі протесту, нам таки повернули четверте місце. Протест ми мотивували тим, що дотик до прикладу Анастасії Меркушиної Юлія Джима провела в межах коридору передачі естафети.

Хейт в соцмережах

Та чимало українських вболівальників поспішили "вилити" свою злість на біатлоністок за такий результат. Скрін одного з таких повідомлень виклала Анастасія Меркушина на своїй сторінці в фейсбук.

"Сьогодні я зрозуміла одну річ! Команда це не тільки перемоги, а і підтримка у скрутному становищі! І у цьому ми сьогодні були найкращі, але коли пишуть вболівальники таке", – підписала Меркушина скрін з повідомленням.



Скрін повідомлення Анастасії Меркушиної / фейсбук Анастасії Меркушиної