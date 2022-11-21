Паралельно з чемпіонатом свту продовжується і розіграш УПЛ 2022-2023. У понеділок завершилась основна програма 14 туру, в якому було відіграно сім з 8-ми матчів..
До теми Дніпро-1 переміг Шахтар в центральному матчі УПЛ: команда і далі без поразок - відео
Тур вийшов не дуже результативним – всього 16 голів було забито, це в середньому 2,3 м'ячі на поєдинок, пише 24 канал. При цьому у 14 турі була показана всього одна червона картка (Максиму Грисьо зі Львова). Результати всіх ігор, окрім перенесеної між Рухом та Чорноморцем, наступні:
- Зоря – Олександрія 4:1
- Дніпро-1 – Шахтар 2:1
- Колос – Ворскла 1:2
- Минай – Металіст 1:0
- Кривбас – Металіст 1925 0:2
- Інгулець – Львів 1:0
- Верес – Динамо 0:1
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Дніпро-1
|13
|11
|2
|0
|30:8
|35
|2
|Шахтар
|12
|8
|3
|1
|26:9
|27
|3
|Зоря
|13
|8
|2
|3
|29:19
|26
|4
|Динамо
|13
|8
|2
|3
|21:13
|26
|5
|Олександрія
|12
|7
|2
|3
|22:18
|23
|6
|Ворскла
|14
|5
|3
|6
|16:17
|18
|7
|Верес
|14
|5
|2
|7
|17:19
|17
|8
|Металіст 1925
|13
|4
|5
|4
|13:17
|17
|9
|Колос
|13
|4
|4
|5
|11:16
|16
|10
|Металіст
|13
|4
|3
|6
|15:20
|15
|11
|Минай
|13
|3
|4
|6
|9:14
|13
|12
|Рух
|12
|3
|3
|6
|14:19
|12
|13
|Кривбас
|13
|3
|3
|7
|8:15
|12
|14
|Інгулець
|13
|2
|4
|7
|11:18
|10
|15
|Чорноморець
|12
|2
|3
|7
|8:17
|9
|16
|Львів
|13
|2
|3
|8
|9:20
|9
Читайте також Металіст котиться донизу: Минай вирвав перемогу над харків'янами на останніх хвилинах матчу
Гонка бомбардирів:
- Артем Довбик (Дніпро-1) – 10
- Віталій Буяльський (Динамо) – 9
- Михайло Мудрик (Шахтар) – 6
- Таллес (Рух) – 6
- Максим Прядун (Металіст) – 6
- Данило Сікан (Шахтар) – 6
Основні моменти:
- У центральному матчі туру Дніпро-1 наніс Шахтарю першу поразку в сезоні. Після голу Мудрика точними ударами відзначились Піхальонок та Довбик.
- Цей тріумф дозволив команді Кучера наростити відрив від донеччан до восьми балів. Правда, у "гірників" є матч в запасі.
- Зоря розгромила Олександрію, тоді як Динамо мінімально здолало Верес. Завдяки цьому киян вийшли на четверте місце, програючи луганцям лише за додатковими показниками.
- Рівненці ж програли вже третій матч поспіль. Також свої прикрі серії продовжили Колос та Металіст. В останніх чотирьох турах ці команди взяли лише по балу.
- Із зони плей-аут вибрався Минай, який як раз і переграв харків'ян. Для закарпатців це перша перемога в останніх п'яти іграх.
- Новий тренер Інгульця Младен Бартулович здобув першу перемогу біля керма клубу. Його команда переграла Львів і залишила зону вильоту.
До відома Динамо мінімально обіграло Верес завдяки шедевру Циганкова: відео голу
Розклад 15 туру УПЛ:
- 23 листопада, 14:00. Шахтар – Ворскла
- 25 листопада, 13:00. Чорноморець – Металіст
- 26 листопада, 13:00. Інгулець – Верес
- 26 листопада, 14:00. Динамо – Металіст 1925
- 27 листопада, 13:00. Львів – Колос
- 27 листопада, 14:00. Зоря – Минай
- 28 листопада, 13:00. Олександрія – Рух
- 28 листопада, 14:00. Кривбас – Дніпро-1