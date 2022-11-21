Паралельно з чемпіонатом свту продовжується і розіграш УПЛ 2022-2023. У понеділок завершилась основна програма 14 туру, в якому було відіграно сім з 8-ми матчів..

До теми Дніпро-1 переміг Шахтар в центральному матчі УПЛ: команда і далі без поразок - відео

Тур вийшов не дуже результативним – всього 16 голів було забито, це в середньому 2,3 м'ячі на поєдинок, пише 24 канал. При цьому у 14 турі була показана всього одна червона картка (Максиму Грисьо зі Львова). Результати всіх ігор, окрім перенесеної між Рухом та Чорноморцем, наступні:

  • Зоря – Олександрія 4:1
  • Дніпро-1 – Шахтар 2:1
  • Колос – Ворскла 1:2
  • Минай – Металіст 1:0
  • Кривбас – Металіст 1925 0:2
  • Інгулець – Львів 1:0
  • Верес – Динамо 0:1

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Дніпро-1 13 11 2 0 30:8 35
2 Шахтар 12 8 3 1 26:9 27
3 Зоря 13 8 2 3 29:19 26
4 Динамо 13 8 2 3 21:13 26
5 Олександрія 12 7 2 3 22:18 23
6 Ворскла 14 5 3 6 16:17 18
7 Верес 14 5 2 7 17:19 17
8 Металіст 1925 13 4 5 4 13:17 17
9 Колос 13 4 4 5 11:16 16
10 Металіст 13 4 3 6 15:20 15
11 Минай 13 3 4 6 9:14 13
12 Рух 12 3 3 6 14:19 12
13 Кривбас 13 3 3 7 8:15 12
14 Інгулець 13 2 4 7 11:18 10
15 Чорноморець 12 2 3 7 8:17 9
16 Львів 13 2 3 8 9:20 9

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Гонка бомбардирів:

  1. Артем Довбик (Дніпро-1) – 10
  2. Віталій Буяльський (Динамо) – 9
  3. Михайло Мудрик (Шахтар) – 6
  4. Таллес (Рух) – 6
  5. Максим Прядун (Металіст) – 6
  6. Данило Сікан (Шахтар) – 6

Основні моменти:

  • У центральному матчі туру Дніпро-1 наніс Шахтарю першу поразку в сезоні. Після голу Мудрика точними ударами відзначились Піхальонок та Довбик.
  • Цей тріумф дозволив команді Кучера наростити відрив від донеччан до восьми балів. Правда, у "гірників" є матч в запасі.
  • Зоря розгромила Олександрію, тоді як Динамо мінімально здолало Верес. Завдяки цьому киян вийшли на четверте місце, програючи луганцям лише за додатковими показниками.
  • Рівненці ж програли вже третій матч поспіль. Також свої прикрі серії продовжили Колос та Металіст. В останніх чотирьох турах ці команди взяли лише по балу.
  • Із зони плей-аут вибрався Минай, який як раз і переграв харків'ян. Для закарпатців це перша перемога в останніх п'яти іграх.
  • Новий тренер Інгульця Младен Бартулович здобув першу перемогу біля керма клубу. Його команда переграла Львів і залишила зону вильоту.

До відома Динамо мінімально обіграло Верес завдяки шедевру Циганкова: відео голу

Розклад 15 туру УПЛ:

  • 23 листопада, 14:00. Шахтар – Ворскла
  • 25 листопада, 13:00. Чорноморець – Металіст
  • 26 листопада, 13:00. Інгулець – Верес
  • 26 листопада, 14:00. Динамо – Металіст 1925
  • 27 листопада, 13:00. Львів – Колос
  • 27 листопада, 14:00. Зоря – Минай
  • 28 листопада, 13:00. Олександрія – Рух
  • 28 листопада, 14:00. Кривбас – Дніпро-1