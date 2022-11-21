Паралельно з чемпіонатом свту продовжується і розіграш УПЛ 2022-2023. У понеділок завершилась основна програма 14 туру, в якому було відіграно сім з 8-ми матчів..

До теми Дніпро-1 переміг Шахтар в центральному матчі УПЛ: команда і далі без поразок - відео

Тур вийшов не дуже результативним – всього 16 голів було забито, це в середньому 2,3 м'ячі на поєдинок, пише 24 канал. При цьому у 14 турі була показана всього одна червона картка (Максиму Грисьо зі Львова). Результати всіх ігор, окрім перенесеної між Рухом та Чорноморцем, наступні:

Зоря – Олександрія 4:1

Дніпро-1 – Шахтар 2:1

Колос – Ворскла 1:2

Минай – Металіст 1:0

Кривбас – Металіст 1925 0:2

Інгулець – Львів 1:0

Верес – Динамо 0:1

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Дніпро-1 13 11 2 0 30:8 35 2 Шахтар 12 8 3 1 26:9 27 3 Зоря 13 8 2 3 29:19 26 4 Динамо 13 8 2 3 21:13 26 5 Олександрія 12 7 2 3 22:18 23 6 Ворскла 14 5 3 6 16:17 18 7 Верес 14 5 2 7 17:19 17 8 Металіст 1925 13 4 5 4 13:17 17 9 Колос 13 4 4 5 11:16 16 10 Металіст 13 4 3 6 15:20 15 11 Минай 13 3 4 6 9:14 13 12 Рух 12 3 3 6 14:19 12 13 Кривбас 13 3 3 7 8:15 12 14 Інгулець 13 2 4 7 11:18 10 15 Чорноморець 12 2 3 7 8:17 9 16 Львів 13 2 3 8 9:20 9

Читайте також Металіст котиться донизу: Минай вирвав перемогу над харків'янами на останніх хвилинах матчу

Гонка бомбардирів:

Артем Довбик (Дніпро-1) – 10 Віталій Буяльський (Динамо) – 9 Михайло Мудрик (Шахтар) – 6 Таллес (Рух) – 6 Максим Прядун (Металіст) – 6 Данило Сікан (Шахтар) – 6

Основні моменти:

У центральному матчі туру Дніпро-1 наніс Шахтарю першу поразку в сезоні. Після голу Мудрика точними ударами відзначились Піхальонок та Довбик.

Цей тріумф дозволив команді Кучера наростити відрив від донеччан до восьми балів. Правда, у "гірників" є матч в запасі.

Зоря розгромила Олександрію, тоді як Динамо мінімально здолало Верес. Завдяки цьому киян вийшли на четверте місце, програючи луганцям лише за додатковими показниками.

Рівненці ж програли вже третій матч поспіль. Також свої прикрі серії продовжили Колос та Металіст. В останніх чотирьох турах ці команди взяли лише по балу.

Із зони плей-аут вибрався Минай, який як раз і переграв харків'ян. Для закарпатців це перша перемога в останніх п'яти іграх.

Новий тренер Інгульця Младен Бартулович здобув першу перемогу біля керма клубу. Його команда переграла Львів і залишила зону вильоту.

До відома Динамо мінімально обіграло Верес завдяки шедевру Циганкова: відео голу

Розклад 15 туру УПЛ: