Шахтар зберігає друге місце в групі Ліги чемпіонів після трьох турів

Донецький Шахтар 5 жовтня зіграв на виході проти мадридського Реала у рамках 3-го туру Ліги чемпіонів. Український гранд нав'язав непогану боротьбу одній із найкращих команд турніру.

Підопічні Ігоря Йовічевіча продемонстрували гідну боротьбу. "Гірники" поступилися мадридцям з рахунком 2:1, пише 24 канал.

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Турнірне становище

Цього ж дня Лейпциг приймав Селтік. Німецький клуб завдав поразки шотландцям – 3:1.

Наразі на першому місці в турнірній таблиці перебуває Реал, на рахунку "вершкових" 9 пунктів. Шахтар з 4 балами залишився другим. Лейпциг набрав 3 бали та піднявся з четвертої сходинки на третю, а Селтік з 1 очком впав на останнє місце.

Шахтар раніше розжився чотирма пунктами в матчах проти німецького Лейпцига (4:1) та шотландського Селтіка (1:1).

Турнірна таблиця групи F

Реал – 9 очок (3 матчі), 7:1 (різниця голів) Шахтар – 4 (3), 6:4 Лейпциг – 3 (3), 4:7 Селтік – 1 (3), 2:7

В наступному турі гірники приймуть Реал, а Селтік вдома зіграє з Лейпцигом. Ці матчі відбудуться 11 жовтня.

Нагадаємо, що Анатолій Трубін є найкращим гравцем матчу серед "гірників".