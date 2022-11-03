Трилер у групі колишньої команди Довбика: ніхто з квартету ЛЄ не гарантував собі євровесну

Завершальні матчі в групі F Ліги Європи обіцяють бути гарячими. Шанси на продовження виступів у єврокубках зберігають всі чотири команди.

У четвер, 3 листопада, в Лізі Європи відбудуться заключні поєдинки групового турніру. Абсолютно неймовірна ситуація склалася у квартеті F, де виступають Лаціо, Феєнорд, Штурм та Мідтьюлланн. Усі чотири команди мають шанси продовжити виступи в єврокубках.

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Вся справа в тому, що команди, які займають перше та друге місця в групі, мають гіршу різницю м'ячів, аніж аутсайдери. При цьому команди розділяє лише 3 бали.

Чому виникла така ситуація?

В матчах 2-го туру Ліги Європи Мідтьюлланн розгромив Лаціо 5:1, а Феєнорд – декласував Штурм 6:0.

Таким чином, доля путівок до плей-оф вирішиться в останньому турі.

Розклад матчів у групі F:

19:45. Мідтьюлланн – Штурм

19:45. Феєнорд – Лаціо

Для того, щоб продовжити виступи в єврокубках, данцям і нідерландцям потрібно вигравати домашні матчі. У Штурма і Лаціо є більше місця для маневру – їх влаштовує виграш або нічия.

, що у данському Мідтьюлланні свого часу виступав бомбардир Дніпра-1 Артем Довбик. Проте закордонна карєра не склалася у форварда і він повернувся в Україну.

Турнірне положення групи F Ліги Європи: