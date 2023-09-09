Без Світоліної: хто з українок візьме участь у престижному турнірі WTA 500 у Сан-Дієго

Одразу три українські тенісистки зіграють в тенісному турнірі WTA 500 в американському місті Сан-Дієго. Призовий фонд змагань становить трохи більше 780 тисяч доларів.

Відкритий чемпіонат Сан-Дієго по тенісу (San Diego Open-2023) розпочнеться 11 вересня. Турнірна сітка розрахована на 28 учасниць в одиночному розряді, повідомляє 24 Канал.

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Українські надії в Сан-Дієго

У San Diego Open-2023 візьмуть участь три українські тенісистки: Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Марта Костюк. Як відомо, перша ракетка України Еліна Світоліна взяла паузу в кар'єрі, щоб відновитися після напруженого сезону.

Юлія Стародубцева розпочне турнір з кваліфікації. 23-річна уроджениця Каховки отримала в суперниці польку Магдалену Френх. В разі успіху у фіналі відбору Стародубцева зіграє з переможницею пари Вікторія Ху – Гейлі Баптіст.

Ангеліна Калініна та Марта Костюк стартуватимуть одразу з основної сітки. У першому колі Калініна зустрінеться з Кароліною Плішковою. Чеська тенісистка займає 25 сходинку рейтингу WTA. Попередні дві зустрічі суперниць завершилися на користь представниці Чехії.

Марта Костюк на старті турніру зіграє проти Магди Лінетт з Польщі. Раніше турнірні шляхи суперниць не перетиналися. В рейтингу WTA полька займає 24 місце.

Матчі українських тенісисток на турнірі WTA 500 у Сан-Дієго

Неділя, 10 вересня. Магдалена Френх (Польща, №5) – Юлія Стародубцева (Україна)

Понеділок, 11 вересня. Ангеліна Калініна (Україна) – Кароліна Плішкова (Чехія)

Понеділок, 11 вересня. Магда Лінетт (Польща) – Марта Костюк (Україна)

Чинною чемпіонкою хардового турніру в Сан-Дієго є перша ракетка світу Іга Швьонтек. Проте цьогоріч польська тенісистка пропустить San Diego Open.