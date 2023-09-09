Открытый чемпионат Сан-Диего по теннису (San Diego Open-2023) начнется 11 сентября. Турнирная сетка рассчитана на 28 участниц в одиночном разряде, сообщает 24 Канал.

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Украинские надежды в Сан-Диего

В San Diego Open-2023 примут участие три украинских теннисистки: Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Марта Костюк. Как известно, первая ракетка Украины Элина Свитолина взяла паузу в карьере, чтобы восстановиться после напряженного сезона.

Юлия Стародубцева начнет турнир с квалификации. 23-летняя уроженица Каховки получила у соперницы польку Магдалену Френх. В случае успеха в финале отбора Стародубцева сыграет с победительницей пары Виктория Ху – Гейли Баптист.

Ангелина Калинина и Марта Костюк будут стартовать сразу с основной сетки. В первом круге Калинина встретится с Каролиной Плишковой. Чешская теннисистка занимает 25-ю строчку рейтинга WTA. Предыдущие две встречи соперниц завершились в пользу представительницы Чехии.

Марта Костюк на старте турнира сыграет против Магди Линетт из Польши. Ранее турнирные пути соперниц не пересекались. В рейтинге WTA полька занимает 24-е место.

Матчи украинских теннисисток на турнире WTA 500 в Сан-Диего

Воскресенье, 10 сентября. Магдалена Френх (Польша, №5) – Юлия Стародубцева (Украина)

Понедельник, 11 сентября. Ангелина Калинина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия)

Понедельник, 11 сентября. Магда Линетт (Польша) – Марта Костюк (Украина)

Достойно внимания! Действующей чемпионкой хардового турнира в Сан-Диего является первая ракетка мира Ига Швентек. Однако в этом году польская теннисистка пропустит San Diego Open.