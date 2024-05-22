Фіаско Світоліної та звитяга Калініної: лише одна українка пробилася до 1/4 фіналу в Страсбурзі

У французькому Страсбурзі в межах 1/8 фіналу ґрунтового турніру WTA 500 провели матчі дві українські тенісистки. Лише одній з них вдалося пробитися до наступного раунду.

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна провели матчі 1/8 фіналу ґрунтового турніру WTA 500 у французькому Страсбурзі. Наші співвітчизниці змагалися за вихід до чвертьфінату престижних змагань, пише 24 Канал.

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Клара Бюрель (Франція) – Еліна Світоліна (Україна) – 2:1 (7:6, 4:6, 6:1)

Еліна Світоліна в матчі з француженкою Кларою Бюрель не виконала жодної подачі навиліт та припустилася 5 подвійних помилок. Як наслідок, два програні сети.

Причому якщо перший сет Еліна, яка в першому колі обіграла француженку Діан Паррі, програла на тай-брейку, то в третьому змогла взяти лише один гейм.

Це була третя очна зустріч тенісисток. Попередні два поєдинки завершилися на користь Світоліної.

Фіона Ферро (Франція) – Ангеліна Калініна (Україна) – 1:2 (3:6, 6:3, 0:6)

Ще одне французько-українське протистояння у тенісі завершилося поразкою господині корту. Ангеліна Калініна змогла перемогти Фіону Ферро, хоча і цей матч затягнувся на три сети.

У перших двох сетах Калініна та Ферро по черзі здобули перемоги із однаковим рахунком 6:3. Все вирішилося в претій партії, яку Ангеліна забрала під чисту – 6:0.

У чвертьфіналі змагань у Франції Ангеліна Калініна, яка на старті 500-тисячника в трьох партіях перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову, зіграє проти першої сіяної Маркети Вондроушової з Чехії.