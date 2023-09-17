Чинною переможницею змагань у Гвадалахарі є Джессіка Пегула, проте вона не братиме участь у турнірі 2023 року, тому мексиканський Мастерс матиме нову чемпіонку. За престижний титул серед українок змагатимуться Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Даяна Ястремська.

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У першому колі українські тенісистки є беззаперечними фаворитками

За результатами жеребкування наші спортсменки дізналися суперниць у першому колі турніру. Жодна з опоненток українок не входить у топ-200.

Ангеліна Калініна (WTA: 28) стартує на турнірі матчем зі Грейс Мін із США (WTA: 345). Суперниці двічі зустрічалися між собою. Обидва матчі відбулися у 2019 року й перемогу в них здобувала українка.

Даяна Ястремська (WTA: 105) свій перший матч зіграє з господаркою змагань Анною Софією Санчес (WTA: 437). Мексиканка потрапила до основної сітки через кваліфікацію, здолавши двох суперниць. До цього майбутні опонентки між собою не зустрічалися на корті.

Марта Костюк (WTA: 45) зіграє з канадійкою Стейсі Фанг (WTA: 232). Раніше вони не протистояли одна одній.

Зазначимо. Матчі Калініної та Ястремської заплановані на 17 вересня й почнуться не раніше 23.00. Поєдинок між Костюк та Фанг відбудеться 18 вересня, час зустрічі поки не визначено.