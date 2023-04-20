Мегафайти чотирьох зірок хевівейту за участью Усика: саудити підтвердили факт перемовин

Фантастичний турнір за участю найкращих боксерів суперважкого дивізіону може відбутися вже наприкінці року. Всі зацікавлені сторони розпочали консультації з приводу організації івенту.

Представник саудівської компанії Skill Challenge Entertainment Амер Абдалла підтвердив приголомшливу новину про мегафайти топ-зірок хевівейту. Грандіозний івент може відбутися у грудні цього року.

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Неймовірні бої за гроші саудівських шейхів

Амер Абдалла повідомив, що його компанія веде перемовини з представниками Олександра Усика, Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера щодо організації поєдинків в рамках одного вечора боксу.

Орієнтовно турнір відбудеться у грудні, але на цей час жодної конкретики немає. Загалом планується провести близько 4 – 5 великих поєдинків, в тому числі бої Усик - Ф'юрі та Джошуа - Вайлдер.

Зазначимо, що з промоутерів боксерів інформацію підтвердив Едді Хірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа. Британець повідомив, що організатори готують космічний гонорар для учасників івенту. Що ж, вболівальникам боксу залишається лише запастися терпінням та дочекатися офіційного повідомлення.