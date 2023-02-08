Землетрус в Туреччині забрав життя професійного футболіста

Масштабний землетрус, який охопив південно-східну частину Туреччини забрав життя понад 7 тисяч людей. Жертвою стихійного лиха став голкіпер Єні Малатьяспора Ахмет Ейюп Тюркаслан.

6 лютого в Туреччині сталася серія потужних землетрусів, епіцентром яких було місто Кахраманмараш. Стихійне лихо спричинило масштабні руйнування, внаслідок яких під завалами опинилася велика кількість людей.

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Трагічна загибель голкіпера

Жертвою смертоносного землетрусу став 28-річний воротар Єні Малатьяспор Ахмет Еюп Тюркаслан. Він разом з дружиною опинився під завалами.

Загальна кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 7 тисяч людей. Ще понад 38 тисяч осіб зазнали поранень.

Дружину 28-річного голкіпера вдалося врятувати, а от сам футболіст загинув. Коли рятувальники дісталися Тюркаслана, його тіло було вже бездиханне.

Про загибель воротаря повідомив його клуб Єні Малатьяспор.

Наш воротар Ахмет Еюп Тюркаслан втратив життя після того, як його розчавило під час землетрусу. Нехай Бог помилує його. Спочивай з миром,

– йдеться у повідомленні клубу.

Що відомо про загиблого футболіста