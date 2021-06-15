Чи реабілітується Туреччина після розгрому від Італії на Євро-2020: прогноз на матч із Уельсом

Туреччина та Уельс 16 червня спробують здобути перемогу у другому турі групи А. Букмекери дали прогноз на поєдинок Євро-2020.

Туреччина – Уельс: перед матчем

Команди зустрінуться вперше на одному футбольному полі з 1997 року. Тоді у відбірковому матчі на чемпіонат світу Туреччина у гольовій перестрілці здолала Уельс із хокейним рахунком 6:4.

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Поєдинок Туреччини став матчем-відкриттям чемпіонату Європи. У тій зустрічі турецькі футболісти не змогли дати гідний бій італійцям. Протистояння завершилось розгромною перемогою суперника 0:3.

Уельс 12 червня приймав Швейцарію. У першому таймі голів не було від обох команд. Але по перерві збірні по одному разу відзначались у воротах один одного. Матч завершився нічиєю 1:1.

Прогноз від Favbet

Матч Туреччина – Уельс 2 туру Євро-2020 відбудеться 16 червня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00.

Букмекери вагаються, кому ж віддати перемогу у цій зустрічі. Звитяга Туреччини оцінена у 2,39. На успіх Уельсу можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,40. Мирова у зустрічі – 3,15.

Експерти віддають на показник голів від обох команд – 2,14. Чи буде пенальті у матчі? Так – 3,10. Ні – 1,33. Двобій швидше за все завершиться мінімальною перемогою господарів – 5,30. На такий же результат, але вже на користь футболістів Уельсу – 6,80.

Першими у зустрічі будуть радіти турецькі фанати. Їх збірна першою розмочить нулі на табло – 1,88. А на те, що першими засмутять голкіпера гості – 2,38.

Хто може стати автором голу? Найбільшою зіркою на футбольному полі буде Бейл, у нього є усі шанси записати своє прізвище на табло – 3. Такий же коефіцієнт стоїть на гол у виконанні Їлмаза.

Також може відзначитись Мур та Унал – 3,50 та 4 відповідно. Швидше за все команди дограють матч у рівних та повних складах. Жодної червоної картки – 1,17.